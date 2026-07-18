Лантратова рассказала о новом порядке компенсаций за дома в прифронтовой зоне ЛНР

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) утвердили перечень населенных пунктов, в которых из-за боевых действий невозможно провести техническое обследование домов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в МАХ.

По словам омбудсмена, находящееся в этих населенных пунктах жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически. Соответствующие изменения закреплены в региональном постановлении, регулирующем порядок выплат компенсаций за разрушенные дома.

Вместе с тем Лантратова рассказала, что к ней обратилась молодая мама с маленькой дочкой, которая была вынуждена эвакуироваться из ЛНР. Сейчас они проживают в пункте временного размещения, поскольку их семейный дом полностью разрушен при обстрелах со стороны ВСУ. При этом получить компенсацию семья не могла, так как для назначения выплаты специальная комиссия должна провести физическое обследование поврежденного дома, но поселок находится у линии боевого соприкосновения, и выезд специалистов туда невозможен.

После детального разбора вопроса стало понятно, что проблема носит массовый характер. В частности, только в одном районе необследованными оставались около 20 населенных пунктов, а тысячи людей оказались в подобной ситуации, обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ.

В связи с этим она направила официальный запрос главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой решить проблему на системном уровне. Омбудсмен добавила, что теперь благодаря этому люди смогут без лишних барьеров получить положенную компенсацию и приобрести новое жилье.

Лантратова также выразила благодарность главе ЛНР и руководству республики за оперативный и системный подход к решению вопроса.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ рассказала о том, что России удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Это стало возможным после налаживания контакта с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенецем.

Вместе с тем была выполнена операция по возращению на родину 550 военнопленных. Этому способствовало тесное взаимодействие с Минобороны РФ, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии.