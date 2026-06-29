Фото: MAX/"Яна Лантратова"

России удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области, заявила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубенецем", – цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, российскому омбудсмену удалось вернуть из плена 550 военных. Она отметила, что этому способствовало тесное взаимодействие с Минобороны РФ, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии.

Бои на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось остановить, а в апреле 2025 года президенту РФ доложили о завершении операции по освобождению региона. Погибшими после вторжения ВСУ в Курскую область были признаны 446 мирных жителей.

Тем временем Москва и Киев продолжают обмены военнопленными. Ранее Россия и Украина обменялись военными по схеме 160 на 160. Вернувшиеся российские бойцы оказались на территории Белоруссии, где их также встретила Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащие будут доставлены в РФ.

