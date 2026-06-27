Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной

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Россия и Украина в ближайшее время будут проводить новые обмены пленными и воссоединять семьи. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, канал связи, который выстраивается с украинской стороной по обмену военнопленными и возвращению гражданских, работает эффективно.

"Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатом", – уточнила Лантратова.

Она поблагодарила Белоруссию за содействие в процессе обмена пленными, а также в возвращении мирных граждан.

26 июня между Москвой и Киевом прошел обмен военнопленными на формуле 160 на 160. Российские бойцы находились на территории Белоруссии, куда также прибыла Лантратова. Позднее самолет Ил-76МД с военнослужащими на борту вылетел в сторону РФ. Спустя время он приземлился в Подмосковье.