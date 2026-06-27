Семь россиян вернулись с Украины в рамках гуманитарной работы

Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Пять жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины в рамках гуманитарной работы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что за все время из украинского плена удалось вернуть более 170 жителей региона. При этом судьба 320 человек остается неизвестной.

Лантратова назвала их возвращение счастьем для родных, которые жили в тревоге.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы наши граждане возвращались домой. Благодарю всех, кто участвовал в этой непростой гуманитарной работе. Нет ничего важнее человеческой жизни и возможности вновь быть рядом со своей семьей", – написала она.

Ранее состоялся обмен военнопленными по схеме 160 на 160 между Россией и Украиной. Вернувшиеся российские военные были на территории Белоруссии, куда также прибыла Лантратова. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали ОАЭ.

Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел в начале июня. Тогда РФ смогла вернуть 185 военных, передав такое же количество украинской стороне.

