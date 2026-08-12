Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 16:29

Происшествия

Число погибших при атаке БПЛА на Краснодарский край выросло до трех

Фото: MAX/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

Число погибших в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край выросло до трех человек, а число пострадавших – до 24. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Наше побережье подверглось массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования", – сказал чиновник.

Он уточнил, что основной удар пришелся на Новороссийск, где повреждены 60 жилых домов. Люди находятся у родственников и в гостиницах.

Говоря о ситуации в Геленджике, Кондратьев уточнил, что в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Люди находятся в санаториях. Кроме того, повреждены дома в Анапе и Темрюкском районе.

Губернатор подчеркнул, что поставил администрациям пострадавших городов задачу как можно скорее решить проблемы местных жителей. Им должны помочь восстановить документы, отремонтировать жилье и предоставить выплаты.

Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников в ночь на 12 августа. Двое из пострадавших в Новороссийске местных жителей в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи работают на местах происшествий. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также


происшествиярегионы

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика