Число погибших при атаке БПЛА на Краснодарский край выросло до трех

Фото: MAX/"Оперативный штаб – Краснодарский край"

Число погибших в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край выросло до трех человек, а число пострадавших – до 24. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Наше побережье подверглось массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования", – сказал чиновник.

Он уточнил, что основной удар пришелся на Новороссийск, где повреждены 60 жилых домов. Люди находятся у родственников и в гостиницах.

Говоря о ситуации в Геленджике, Кондратьев уточнил, что в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Люди находятся в санаториях. Кроме того, повреждены дома в Анапе и Темрюкском районе.

Губернатор подчеркнул, что поставил администрациям пострадавших городов задачу как можно скорее решить проблемы местных жителей. Им должны помочь восстановить документы, отремонтировать жилье и предоставить выплаты.

Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников в ночь на 12 августа. Двое из пострадавших в Новороссийске местных жителей в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи работают на местах происшествий. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

