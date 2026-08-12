Обломки БПЛА упали на жилые дома в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Новороссийске обломки вражеских дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание, а также на территорию строительной площадки. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Предварительно, есть пострадавшие – им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома. Ранения получил один человек, ему также оказывают медпомощь.

Ранее мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка.

Еще один мирный житель погиб в результате атаки БПЛА по территории Воронежской области. При падении обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина.

Пострадали еще два человека: один из них в момент атаки был на улице, а другой – на площадке крупного логистического центра.