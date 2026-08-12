Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч за Суперкубок УЕФА

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский вратарь Матвей Сафонов попал в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на матч за Суперкубок УЕФА против английской "Астон Виллы". Об этом сказано на сайте турнира.

Игра пройдет в Австрии и начнется в 22:00 по московскому времени.

"ПСЖ" получил право участвовать в Суперкубке как победитель Лиги чемпионов, а "Астон Вилла" – как обладатель Лиги Европы.

В прошлом сезоне французский клуб впервые завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв английский "Тоттенхэм". Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее были футболисты "ПСЖ" – 4:3. Рекордсменом турнира является мадридский "Реал", побеждавший в турнире шесть раз.

Ранее Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, одержав вместе с командой победу над "Лансом" в матче 29-го тура чемпионата страны по футболу. Встреча, проходившая в Лансе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "ПСЖ".

На 29-й минуте счет открыл нападающий Хвича Кварацхелия, а на 4-й добавленной минуте второго тайма окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Благодаря этой победе французский клуб набрал 76 очков и досрочно, за один тур до окончания сезона, обеспечил себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для "ПСЖ" 13-м в истории клуба.

