Победившую в "Евровидении" страну могут лишить права проводить конкурс

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Европейский вещательный союз (EBU) утвердил поправки к правилам проведения музыкального конкурса "Евровидение", согласно которым страна-победительница может утратить право принять у себя грядущее мероприятие. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте организаторов.

"Согласно новым правилам конкурса, телекомпания-победитель автоматически лишается права на проведение конкурса, если вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация существенно влияет на безопасность, защищенность или стабильность ее государства или ближайшего региона", – говорится в документе.

При необходимости EBU может потребовать проведения независимой оценки безопасности региона победителя. По итогам этих мероприятий будут организованы консультации, чтобы определить, безопасно ли проводить конкурс в этой стране.

В случае негативной оценки EBU назначит альтернативную телекомпанию-организатора, которой перейдут все права, обязательства и ответственность, связанные с проведением конкурса. При этом новый организатор будет проводить конкурс самостоятельно, а не от имени страны-победительницы.

"Евровидение-2027" станет 71-м по счету и впервые пройдет в Болгарии. В 2026 году победительницей юбилейного, 70-го музыкального конкурса, который прошел в Австрии, стала болгарская певица Дара. Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

