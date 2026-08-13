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13 августа, 11:38

Политика

Рябков заявил, что Россия готова быстро организовать прием Уиткоффа и Кушнера

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Москва сможет быстро организовать прием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, когда станут известны их реальные планы. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос остается в поле зрения.

Вместе с тем Рябков указал, что российской стороне ничего не известно о предложениях украинского лидера Владимира Зеленского по поводу урегулирования конфликта. Москва не получала такой информации по дипломатическим каналам от Вашингтона.

В СМИ 8 августа сообщалось о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Россию в течение 7–10 дней.

В МИД ранее подчеркивали, что Москва продолжает придерживаться договоренностей по украинскому конфликту, достигнутых в Анкоридже. Там уточняли, что кризис возможно разрешить политико-дипломатическим путем.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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