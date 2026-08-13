Решение о будущем концертного зала "Крокус Сити Холл" пока не принято

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Окончательное решение о дальнейшем использовании площадки, где ранее располагался концертный зал "Крокус Сити Холл", пока не принято. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь Crocus Group Артем Бассараба.

По его словам, сейчас на территории павильона № 3 продолжаются восстановительные работы. При этом вопрос о будущей локации концертного зала пока не обсуждался.

Бассараба также опроверг сообщения о том, что решение о восстановлении разрушенного в результате теракта "Крокус Сити Холла" уже принято. Ранее такая информация появилась в телеграм-каналах.

22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, в результате которого погибли 150 человек. По версии следствия, за преступлением стояли украинские спецслужбы. По делу проходили 19 человек.

В марте 2026 года суд приговорил 15 фигурантов к пожизненному заключению, остальных – к срокам от 19 до 22,5 года лишения свободы.