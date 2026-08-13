Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:29

Происшествия

Решение о будущем концертного зала "Крокус Сити Холл" пока не принято

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Окончательное решение о дальнейшем использовании площадки, где ранее располагался концертный зал "Крокус Сити Холл", пока не принято. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь Crocus Group Артем Бассараба.

По его словам, сейчас на территории павильона № 3 продолжаются восстановительные работы. При этом вопрос о будущей локации концертного зала пока не обсуждался.

Бассараба также опроверг сообщения о том, что решение о восстановлении разрушенного в результате теракта "Крокус Сити Холла" уже принято. Ранее такая информация появилась в телеграм-каналах.

22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, в результате которого погибли 150 человек. По версии следствия, за преступлением стояли украинские спецслужбы. По делу проходили 19 человек.

В марте 2026 года суд приговорил 15 фигурантов к пожизненному заключению, остальных – к срокам от 19 до 22,5 года лишения свободы.

Читайте также


происшествия

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика