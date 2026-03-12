Суд приговорил к пожизненным срокам 15 фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 15 из 19 фигурантов по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", в том числе 4 его исполнителей. Они и их пособники были признаны виновными в полном объеме.

В частности, такое наказание получили Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые были непосредственными исполнителями. Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Еще 4 фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года лишения свободы. Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, продавшем боевикам автомобиль (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Касимов получил 22,5 года, Исломовым назначили 19 лет 11 месяцев.

Кроме того, суд в рамках уголовного дела удовлетворил все 27 гражданских исков. В доход государства были обращены квартира Касимова и машина, предоставленная исполнителям теракта, и по 265 тысяч рублей с большинства фигурантов.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон по делу в закрытом режиме начались 16 февраля. Гособвинение требовало пожизненное заключение для 4 непосредственных исполнителей теракта. Для остальных 15 фигурантов просили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.