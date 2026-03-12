Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:07

Происшествия

7 человек пострадали после падения оборудования на авиазаводе в Иркутске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

7 человек пострадали в результате падения оборудования на территории авиазавода в Иркутске. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло во время подготовки самолета к вылету. Воздух из двигателя воздушного судна снес технику для наземного обслуживания.

Согласно данным регионального Минздрава, четверо раненых уже доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, уточнил глава области. В свою очередь, остальным после осмотра врачей было назначено амбулаторное лечение.

Кобзев также добавил, что по факту инцидента завод инициировал внутреннее расследование для выяснения всех причин случившегося. По итогам также будут приняты меры для обеспечения строгого соблюдения норм безопасности.

Ранее один человек погиб в результате обрушения кровли одного из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Инцидент произошел в городе Узловая на Заводской улице.

В момент происшествия внутри цеха находились 42 сотрудника, 40 из которых самостоятельно эвакуировались, а 2 оказались заблокированы обломками. Одного удалось спасти, а тело второго нашли в ходе разбора завалов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика