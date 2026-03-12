7 человек пострадали после падения оборудования на авиазаводе в Иркутске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

7 человек пострадали в результате падения оборудования на территории авиазавода в Иркутске. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло во время подготовки самолета к вылету. Воздух из двигателя воздушного судна снес технику для наземного обслуживания.

Согласно данным регионального Минздрава, четверо раненых уже доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, уточнил глава области. В свою очередь, остальным после осмотра врачей было назначено амбулаторное лечение.

Кобзев также добавил, что по факту инцидента завод инициировал внутреннее расследование для выяснения всех причин случившегося. По итогам также будут приняты меры для обеспечения строгого соблюдения норм безопасности.

Ранее один человек погиб в результате обрушения кровли одного из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Инцидент произошел в городе Узловая на Заводской улице.

В момент происшествия внутри цеха находились 42 сотрудника, 40 из которых самостоятельно эвакуировались, а 2 оказались заблокированы обломками. Одного удалось спасти, а тело второго нашли в ходе разбора завалов.