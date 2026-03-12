Стилист Рогов рекомендовал носить ободки в 2026 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

В 2026 году трендом будут ободки. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, передает "Газета.ру".

Он обратил внимание на пластиковые роговые ободки, которые в свое время носила супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, публицист Каролин Биссет-Кеннеди.

Рогов выразил уверенность, что скоро им составят конкуренцию ободки-пружинки, которые были представлены на показе Miu Miu. Стилист напомнил, что в 2000-х подобный аксессуар любил британский футболист Дэвид Бэкхэм.

Ранее Рогов заявил, что трендом среди верхней одежды этой весной будут тренчи, куртки, плащи и бушлаты с заниженной линией талии. Их он посоветовал носить с капри, леггинсами, платьями в пол и узкими юбками, а также джинсами скинни.

