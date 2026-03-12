12 марта, 14:20Общество
Стилист Рогов рекомендовал носить ободки в 2026 году
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок
В 2026 году трендом будут ободки. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, передает "Газета.ру".
Он обратил внимание на пластиковые роговые ободки, которые в свое время носила супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, публицист Каролин Биссет-Кеннеди.
Рогов выразил уверенность, что скоро им составят конкуренцию ободки-пружинки, которые были представлены на показе Miu Miu. Стилист напомнил, что в 2000-х подобный аксессуар любил британский футболист Дэвид Бэкхэм.
Ранее Рогов заявил, что трендом среди верхней одежды этой весной будут тренчи, куртки, плащи и бушлаты с заниженной линией талии. Их он посоветовал носить с капри, леггинсами, платьями в пол и узкими юбками, а также джинсами скинни.