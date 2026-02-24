Шаманка Батыр: в марте не стоит носить голубую и оранжевую одежду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первом месяце весны следует избегать оранжевого, желтого, голубого и зеленого цветов в одежде. Об этом в беседе с Life.ru заявила калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Считается, что некоторые оттенки способны иметь определенную энергетику и влиять на состояние человека. Особенно серьезно к этому стоит отнестись в марте, поскольку в этом месяце есть целый ряд нежелательных цветов.

Как пояснила Батыр, оранжевый нельзя носить женщинам, поскольку он может стать причиной проблем в личной жизни. Голубой и зеленый не стоит выбирать никому. То же самое касается и желтого цвета – он, по словам шаманки, может принести болезни.

"Голубой и синий будут провоцировать затяжные стрессы. Причем источник стресса будет связан не с местом проживания человека. Например, человек живет в Москве, а проблема придет к нему из Санкт-Петербурга или другого города. И этот стресс будет не кратковременным, а довольно продолжительным", – сказала собеседница издания.

Особое внимание Батыр уделила фиолетовому цвету, который может быть опасен для людей, склонных к паническим атакам. По словам шаманки, этот цвет будет усиливать неосознанную тревогу: человек будет ощущать, что что-то не так, но не сможет понять почему.

Она советует выбирать в марте нейтральные цвета: черный, белый, серый и бежевый. По ее мнению, они благоприятно сказываются на общем состоянии человека, снижая тревожность и защищая от негативного влияния "запрещенных" оттенков.

