24 февраля, 11:23

Общество
Шаманка Батыр: в марте не стоит носить голубую и оранжевую одежду

Шаманка раскрыла, какого цвета одежду нельзя носить в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первом месяце весны следует избегать оранжевого, желтого, голубого и зеленого цветов в одежде. Об этом в беседе с Life.ru заявила калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Считается, что некоторые оттенки способны иметь определенную энергетику и влиять на состояние человека. Особенно серьезно к этому стоит отнестись в марте, поскольку в этом месяце есть целый ряд нежелательных цветов.

Как пояснила Батыр, оранжевый нельзя носить женщинам, поскольку он может стать причиной проблем в личной жизни. Голубой и зеленый не стоит выбирать никому. То же самое касается и желтого цвета – он, по словам шаманки, может принести болезни.

"Голубой и синий будут провоцировать затяжные стрессы. Причем источник стресса будет связан не с местом проживания человека. Например, человек живет в Москве, а проблема придет к нему из Санкт-Петербурга или другого города. И этот стресс будет не кратковременным, а довольно продолжительным", – сказала собеседница издания.

Особое внимание Батыр уделила фиолетовому цвету, который может быть опасен для людей, склонных к паническим атакам. По словам шаманки, этот цвет будет усиливать неосознанную тревогу: человек будет ощущать, что что-то не так, но не сможет понять почему.

Она советует выбирать в марте нейтральные цвета: черный, белый, серый и бежевый. По ее мнению, они благоприятно сказываются на общем состоянии человека, снижая тревожность и защищая от негативного влияния "запрещенных" оттенков.

Ранее российский стилист Александр Рогов сообщил, что самой модной верхней одеждой весной будут плащи, тренчи, куртки. Заниженную линию талии эксперт назвал опасным силуэтом, поскольку он укорачивает ноги и удлиняет торс. Поэтому, по его мнению, его будут носить лишь те, кто умеет работать с пропорциями.

