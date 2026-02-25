Samsung презентовала новую линейку смартфонов Galaxy S26

Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics анонсировала новую серию смартфонов Galaxy S26. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

"Samsung Electronics сегодня анонсировала серию Galaxy S26, оснащенную интуитивными, проактивными и адаптивными функциями Galaxy AI, которые упрощают повседневные задачи, выполняемые смартфонами", – отмечается в сообщении.

В линейку вошли модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Как подчеркивают в компании, устройства способны в фоновом режиме выполнять сложные задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на результате.

Флагманская версия S26 Ultra работает на специально разработанном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, модель получила технологию Privacy Display – экран затемняется при просмотре под углом, при этом, как утверждает производитель, качество изображения сохраняется полностью.

Российские ритейлеры в день официальной презентации начали принимать предзаказы на смартфоны серии Galaxy S26 со встроенным искусственным интеллектом. Стоимость устройств стартует от 90 тысяч рублей, ранее сообщало РИА Новости.

Apple ранее заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года, обогнав южнокорейскую фирму Samsung. Доля американского производителя составила 20%, а рост продаж – 10%.