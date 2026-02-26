Задержанные с катера у берегов Кубы сознались в террористических намерениях

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Minint Hoy

Задержанные после перестрелки с кубинскими пограничниками вооруженные лица, находившиеся на катере под флагом США у берегов Кубы, признались в террористических намерениях. Об этом говорится в сообщении МВД острова.

"Установлено, что на задержанном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находились 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались совершить проникновение с террористическими целями", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители изъяли у задержанных штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, коктейли Молотова, бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжную форму. Спецслужбы Кубы идентифицировали большинство из задержанных. Все они являются кубинцами, проживающими в США. При этом многие из них имеют криминальное прошлое.

В МВД также сообщили о задержании на территории Кубы гражданина, который должен был встретить диверсантов и обеспечить их всем необходимым.

Катер под флагом США был замечен в водах Кубы 25 февраля. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Ответным огнем были убиты четверо человек с катера и ранены еще шестеро.

В США призвали немедленно расследовать данный инцидент. В частности, конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность в связи с применением силы против людей на судне.

Госсекретарь Марко Рубио отверг причастность администрации США к инциденту с катером. Он добавил, что власти определятся с дальнейшими шагами по этой ситуации, когда получат больше информации о случившемся.