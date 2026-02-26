Уиткофф вылетел в Женеву на фоне предстоящих переговоров

Фото: depositphotos/nitinut380

Борт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел в Женеву, где у него пройдут переговоры с украинской и иранской делегациями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Самолет Bombardier Global 7500 вылетел из аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в 01:20 по московскому времени.

Во время визита в Женеву Уиткофф проведет консультации с представителями Ирана. Кроме того, он также может встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров, которые могут состояться уже в начале марта.