25 февраля, 16:16Политика
Уиткофф заявил о "креативных идеях" по урегулированию украинского конфликта
Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/LUDOVIC MARIN
В рамках переговоров по украинскому урегулированию обсуждается ряд "креативных идей". Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
По его словам, предложения выглядят реалистичными и разумными. Однако раскрывать их содержание он не стал, сочтя это неуместным.
"И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся", – добавил спецпосланник, запись выступления которого на форуме YES Meeting опубликована организатором мероприятия – Фондом Виктора Пинчука.
В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
Недавно лидер Украины Владимир Зеленский признал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он указал на важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.