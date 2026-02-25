Форма поиска по сайту

25 февраля, 16:16

Политика

Уиткофф заявил о "креативных идеях" по урегулированию украинского конфликта

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/LUDOVIC MARIN

В рамках переговоров по украинскому урегулированию обсуждается ряд "креативных идей". Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, предложения выглядят реалистичными и разумными. Однако раскрывать их содержание он не стал, сочтя это неуместным.

"И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся", – добавил спецпосланник, запись выступления которого на форуме YES Meeting опубликована организатором мероприятия – Фондом Виктора Пинчука.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Недавно лидер Украины Владимир Зеленский признал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он указал на важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

Сюжет: Переговоры по Украине
