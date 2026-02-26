В Костромской области с 1 апреля изменится время продажи алкоголя

Фото: depositphotos/draghicich

С 1 апреля продажа алкоголя в магазинах Костромской области будет запрещена с 22:00 до 09:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную думу.

Нововведения связаны с жалобами граждан на нарушение тишины, указали парламентарии. При этом исключением станут лишь заведения общепита и точки, которые торгуют пивом и пивными напитками. В настоящее время запрет на продажу спиртных напитков действует с 23:00 до 08:00.

Согласно новым условиям, в регионе также нельзя будет продавать алкоголь в кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающей к ней территории. Ограничение в буфетах будет действовать с 21:00 до 09:00.

Вместе с тем новые правила розничной торговли алкоголем вступят в силу с 1 марта в Красноярском крае. Магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. При этом 1 июня и 1 сентября розничная продажа алкогольной продукции будет полностью запрещена во всех магазинах края.

