Новости

Новости

26 февраля, 18:40

Политика

Путин поручил расширить семейную ипотеку и проработать новые меры поддержки родителей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки. Речь идет о возможности покупки жилья на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства.

Согласно перечню поручений по итогам программы "Итоги года", опубликованному на сайте Кремля, предлагается рассмотреть возможность приобретения многодетными семьями жилья в многоквартирных домах старше 20 лет. Срок исполнения поручения – до 30 марта 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до того момента, пока ему не исполнится 3 года.

Также правительству предстоит представить предложения по совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми. В том числе речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Меры должны быть направлены на стимулирование трудоустройства родителей и рост их доходов. Срок выполнения этого поручения установлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным также назначен Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть возможность выдачи господдержки в размере 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотеки семьям при рождении четвертого или последующего ребенка.

Кроме того, президент указал кабмину подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения жильем семей с детьми и разработать меры по приоритетному улучшению жилищных условий семей с детьми. Это, прежде всего, касается семей, воспитывающих детей до 7 лет, а также не имеющих собственного жилья.

