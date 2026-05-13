13 мая, 12:50

Режиссер Ратнер отправился в Китай для подготовки съемок фильма "Час пик – 4"

Фото: кадр из фильма "Час пик – 3"; режиссер – Бретт Ратнер; производство – Arthur Sarkissian Productions, New Line Cinema, Roger Birnbaum Productions

Американский режиссер Бретт Ратнер вошел в состав официальной делегации президента США, отправившейся в Китай. В рамках поездки он займется подготовкой к съемкам четвертой части культовой франшизы "Час пик", сообщает New York Post со ссылкой на представителя режиссера.

В ходе визита Ратнер планирует подобрать места для съемок фильма, которые могут стартовать уже в 2027 году. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее американские СМИ писали, что президент Дональд Трамп лично выражал заинтересованность в возрождении франшизы с Джеки Чаном и Крисом Такером.

До этого создатель "Мадагаскара" Том МакГрат допустил появление четвертой части мультфильма. В это же время сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл подтвердил, что у него и МакГрата есть наработки для продолжения "Мадагаскара". Пока аниматоры задействованы в других проектах, поэтому не будут заниматься продолжением в ближайшее время.

