13 мая, 13:33

Политика

Володин заявил, что ракете "Сармат" нет равных

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" нет равных, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется", – добавил он.

Вместе с тем депутаты Госдумы во время пленарного заседания аплодисментами выразили благодарность за вклад в повышение обороноспособности страны российским ученым и военным, работавшим над созданием и испытанием ракеты.

"Благодаря таким людям, нашему президенту мы сегодня чувствуем себя в безопасности", – подчеркнул Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова передает Life.ru, против "Сармата" у противника нет никакого противодействия.

"Все равно прилетит, поэтому думайте, что вы делаете, когда имеете дело с Россией", – заявил он.

Картаполов пояснил, что "Сармат" является передовым ракетным комплексом, практически не ограничен по дальности и способен накрыть любую точку земного шара. Кроме того, он способен преодолеть любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Он отметил, что основное оружие – боевые блоки ядерного оснащения и эту задачу "Сармат" успешно решит.

Парламентарий также добавил, что "Сармат" – это современная разработка и у России есть фора как минимум в 10–20 лет, даже если конкуренты решатся на создание аналогичного оружия. При этом он отметил, что для такой разработки необходимы соответствующие компетенции и технологии, которые есть далеко не у всех.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракеты "Сармат" 12 мая.

Предполагается, что внедрение данной ракеты значительно укрепит боевой потенциал наземных стратегических ядерных сил. Также ее использование должно обеспечить надежное поражение целей и выполнение задач стратегического сдерживания.

На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил западных "друзей" России с успешным испытанием "Сармата". Он добавил, что это событие сделало страны Запада "ближе" к РФ.

