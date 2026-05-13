Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 14:16

Общество

Верховный суд РФ не счел преступлением кражу товара в магазине девочкой

Фото: depositphotos/andreyuu

Верховный суд России отказался признавать уголовным преступлением магазинную кражу, которую совершила несовершеннолетняя в Татарстане. Это следует из служебного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме на 5 674 рубля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако ВС РФ не признал совершенное преступлением. Отмечается, что родственники возместили стоимость похищенного, а для гипермаркета не наступили негативные последствия. В итоге уголовное дело было прекращено из-за отсутствия в деянии состава преступления.

Таким образом, был отменен приговор мирового судьи Бугульминского судебного участка Республики Татарстан, а также апелляционное постановление того же судебного участка и кассационное постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России обязал судей предлагать сторонам возможность примирения как наиболее экономичный способ решения споров. Судьям при подготовке гражданских дел предписывается обязательно разъяснять сторонам возможность обратиться к медиаторам, судебным примирителям или использовать другие примирительные процедуры.

Читайте также


судыобщество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика