Верховный суд РФ не счел преступлением кражу товара в магазине девочкой

Верховный суд России отказался признавать уголовным преступлением магазинную кражу, которую совершила несовершеннолетняя в Татарстане. Это следует из служебного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме на 5 674 рубля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако ВС РФ не признал совершенное преступлением. Отмечается, что родственники возместили стоимость похищенного, а для гипермаркета не наступили негативные последствия. В итоге уголовное дело было прекращено из-за отсутствия в деянии состава преступления.

Таким образом, был отменен приговор мирового судьи Бугульминского судебного участка Республики Татарстан, а также апелляционное постановление того же судебного участка и кассационное постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России обязал судей предлагать сторонам возможность примирения как наиболее экономичный способ решения споров. Судьям при подготовке гражданских дел предписывается обязательно разъяснять сторонам возможность обратиться к медиаторам, судебным примирителям или использовать другие примирительные процедуры.

