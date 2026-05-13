Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:06

Город

Представителей туротрасли приглашают на вебинар о возможностях "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представителей туристической отрасли приглашают на вебинар "Лето в Москве". Презентация возможностей для туристических компаний". Регистрация для участия в мероприятии открыта на сайте "Russpass. Бизнес", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятие пройдет 14 мая в 11:00. Оно ориентировано на гидов, отельеров, туроператоров, MICE-организаторов и рестораторов, а также других представителей сервисов туротрасли. В вебинаре также примут участие эксперты столичного правительства.

Участникам расскажут о проекте "Лето в Москве", его основных площадках и программе событий этого года, а также о возможностях для бизнеса и успешной адаптации туристических предложений.

Москва уже несколько сезонов предоставляет предпринимателям варианты для продвижения в рамках городских мероприятий, помогает увеличить продажи и повысить лояльность аудитории. Это позволяет компаниям быть в центре городского трафика, использовать готовую инфраструктуру и выбирать гибкие сценарии партнерства.

Предстоящим летом московские бизнесмены могут присоединиться к сезонным проектам в разных форматах. Например, в них можно поучаствовать при помощи партнерских интеграций, продаж на площадках "Лета в Москве", в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве", при проведении мероприятий с использованием сервиса бронирования "Все на улицу!", а также активностей территории в рамках спецпроекта "Время возможностей".

Сезонные московские проекты становятся важным фактором развития тематического туризма и экономики города. Партнерство столицы и бизнеса помогает повышать предпринимательскую активность и туристическую привлекательность.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" начнется 30 мая. Он объединит более 500 площадок во всех округах и районах города. Ключевыми точками притяжения станут ВДНХ, кинопарк "Москино", площадь Революции, Манежная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и олимпийский комплекс "Лужники".

Сезон проекта "Лето в парках" стартовал в Усадьбе Воронцово

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
бизнесгород

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика