13 мая, 16:57

Политика

Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд"

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Владимир Путин присудил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ). Награда была вручена Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову в рамках посещения.

Торжественная церемония состоялась в честь 80-летия МИТ, который является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Оно было основано в 1946 году при министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В 1966-м его переименовали в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

Его сотрудники внесли значительный вклад в создание различных систем вооружения. Например, с середины 1950-х они начали разрабатывать образцы ракетного оружия с ядерными зарядами тактического назначения.

Вместе с тем МИТ добился выдающихся успехов в создании ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и морских стратегических ядерных сил. В частности, в сотрудничестве с конструкторскими бюро, НИИ и заводами предприятие создало подвижные грунтовые ракетные комплексы с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами, включая "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

На сегодняшний день ОАО "Корпорация МИТ" находится под управлением "Роскосмоса". Институт дважды был награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину. Награды он был удостоен за мужество и героизм, которые проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941–1945 годов. В частности, за время службы Терехин совершил около 250 боевых вылетов, а в воздушных боях сбил более 10 самолетов противника.

