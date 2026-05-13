Путин наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд"

Владимир Путин присудил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ). Награда была вручена Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову в рамках посещения.

Торжественная церемония состоялась в честь 80-летия МИТ, который является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Оно было основано в 1946 году при министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В 1966-м его переименовали в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

Его сотрудники внесли значительный вклад в создание различных систем вооружения. Например, с середины 1950-х они начали разрабатывать образцы ракетного оружия с ядерными зарядами тактического назначения.

Вместе с тем МИТ добился выдающихся успехов в создании ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и морских стратегических ядерных сил. В частности, в сотрудничестве с конструкторскими бюро, НИИ и заводами предприятие создало подвижные грунтовые ракетные комплексы с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами, включая "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

На сегодняшний день ОАО "Корпорация МИТ" находится под управлением "Роскосмоса". Институт дважды был награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину. Награды он был удостоен за мужество и героизм, которые проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941–1945 годов. В частности, за время службы Терехин совершил около 250 боевых вылетов, а в воздушных боях сбил более 10 самолетов противника.