13 мая, 18:24

Общество

В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах для борьбы с фейками

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, которые отражают последствия терактов, в том числе результаты атак БПЛА, вводятся в Москве. Меры объявлены для обеспечения общественной безопасности, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Данное положение принято Антитеррористической комиссией Москвы в целях исключения распространения недостоверных данных.

Подчеркивается, что органы власти и подведомственные им организации, СМИ, экстренные службы, другие организации и граждане не смогут распространять сведения о совершении в Москве терактов до публикования информации от Минобороны РФ, на официальном портале мэра и правительства столицы, на страницах, в каналах и блоге Сергея Собянина.

Ограничения касаются последствий атак с использованием беспилотников и других средств поражения, а также действий, нацеленных на причинение вреда гражданам или повреждение имущества.

"Установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера)", – говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 15.5 КоАП Москвы, нарушение запрета будет караться штрафом: от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц; от 50 до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.

Ранее в Крыму ввели штрафы за публикацию в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, а также военной техники и пунктов временной дислокации военнослужащих. Сумма санкций для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

обществогород

