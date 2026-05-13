Музейный комплекс Кремля перейдет на летний режим работы с 15 мая. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале учреждения.

Оружейная палата, архитектурный ансамбль Соборной площади и выставка "Потомки Чингисхана. Русь и мир" будут работать с 09:00 до 18:00. Кассы будут открыты для посетителей с 09:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" продлит работу на один час 16 мая. В указанную дату аттракцион будет открыт до 00:00 в связи с проведением акции "Ночь в музее".

Кроме того, с 10 мая храм Василия Блаженного (Покровский собор) продлил часы работы: в понедельник, вторник, среду и воскресенье он открыт с 10:00 до 19:00, а в четверг, пятницу и субботу – с 10:00 до 21:00.