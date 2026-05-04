Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 11:47

Город

Храм Василия Блаженного закроют для посетителей 7–9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве закроют для посетителей с 7 по 9 мая. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале музея.

С 4 по 6 мая храм будет работать с 11:00 до 18:00. С 10-го числа музей продлит часы работы: в понедельник, вторник, среду и воскресенье он будет открыт с 10:00 до 19:00, а в четверг, пятницу и субботу – с 10:00 до 21:00. При этом касса и территория храма закрываются за 45 минут до окончания работы.

Тем временем Мавзолей В. И. Ленина закрыли для посещения до 17 мая. До этой же даты граждане не будут допускаться к некрополю около Кремлевской стены.

В период майских праздников также изменится режим работы столичных соцучреждений. В частности, центры госуслуг будут принимать посетителей по обычному расписанию, кроме 9 мая. Взрослые и детские поликлиники будут вести прием в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей.

