Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 11:28

Политика

Федор Щукин стал врио главы Дагестана

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Глава государства также принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Щукин, занимавший должность главы Верховного суда республики, будет исполнять обязанности на посту до вступления в должность лица, в дальнейшем избранного главой Дагестана.

Отставка произошла на фоне сложной паводковой ситуации в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Комментируя данную информацию, он выразил возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы республики. Президент отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".

