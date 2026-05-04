Алиев выступит на саммите Европейского политического сообщества в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит на VIII саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, передал "Интерфакс".

Отмечается, что глава государства примет участие в открытии саммита с помощью видео-конференц-связи. При этом в 2028 году саммит ЕПС должен состояться в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует официально пригласить Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря 2026 года. По мнению президента США, присутствие российского лидера на саммите было бы очень полезным. Вместе с тем Трамп сомневается, что Путин действительно приедет в Майами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о присутствии Путина на саммите еще не принято. По его словам, формат взаимодействия РФ будет определен ближе к событию.

