Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20 в Майами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда именно мы должны просить Путина сделать шаг навстречу нам, а не нам идти к нему. Я думаю, что пришло время потребовать этого от России", – цитирует Мелони издание Ansa.

Премьер добавила, что уже неделю не получала никакой информации от американского президента.

Трамп планирует официально пригласить Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. По мнению президента США, присутствие российского лидера на саммите было бы очень полезным. Вместе с тем Трамп сомневается, что Путин действительно приедет в Майами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о присутствии Путина на саммите еще не принято. По его словам, формат взаимодействия РФ будет определен ближе к событию.