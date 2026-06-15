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Политика

Трамп подтвердил достижение соглашения с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение мирного соглашения с Ираном. На фоне этого он объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

"Я полностью санкционирую беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Военно-морских сил США. Суда всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

В интервью The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью устраивают условия мирной сделки между США и Ираном, поскольку в таком случае Тегеран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

О достижении мирного соглашения между США и Ираном сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Стороны конфликта объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан.

Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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