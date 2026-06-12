Трамп опроверг пункты обнародованного СМИ проекта сделки с Ираном

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Условия сделки с Ираном, которые опубликовали СМИ, являются неверными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Иранское агентство Mehr разместило положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Документ из 14 пунктов предполагает остановку боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов, гарантии невмешательства США во внутренние дела Ирана и переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса.

"Условия, которые Иран обнародовал через фейковые СМИ, не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменной форме. То, что они сказали... не имеет ничего общего с правдой", – указал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова президента США о времени и месте подписания соглашения. Он подчеркнул, что Тегеран пока ничего окончательно не согласовал.

Позже СМИ со ссылкой на Багаи сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах.

