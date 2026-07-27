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27 июля, 22:03

Происшествия

Машина загорелась после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в Москве

Видео: Москва 24

Машина загорелась после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что авария произошла в районе Вороново. Сейчас на месте работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

В районе аварии движение затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе призвали учитывать ограничения при планировании поездки.

По данным Baza, в результате столкновения погиб водитель BMW – автомобиль загорелся, после чего огонь охватил грузовик. Кроме того, очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов.

В свою очередь, канал "Осторожно, Москва" Сообщил, что в результате происшествия погибли два человека. В Mash добавили, что вторым погибшим оказался пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, в аварию попал мотоциклист, он отказался от госпитализации.

Ранее в Балашихе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла – предварительно, возле одного из домов на улице 40 лет Победы столкнулись Belgee и Harley-Davidson. На месте скончался 29-летний мотоциклист, а 52-летнего автомобилиста госпитализировали.

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