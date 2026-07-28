Мирошник назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили беспрецедентную серию атак БПЛА на логистическую сеть маркетплейса Wildberries. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Удары затронули как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны", – говорится в его еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По словам Мирошника, за минувшую неделю под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае. Посол отметил, что в результате атак пострадали восемнадцать сотрудников, один из них погиб.

В частности, в ночь на 18 июля беспилотники обстреляли логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Спустя время, 22-го числа, произошла вторая волна атак. Тогда пострадали склады в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. На обоих объектах произошел пожар.

Через двое суток целью стал объект маркетплейса в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Также была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

Кроме того, эвакуация была объявлена в сортировочном центре и логистическом комплексе Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Весь персонал был выведен из здания в соответствии с нормами безопасности.