Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 10:11

Город

Выставка флоксов откроется в "Аптекарском огороде" 1 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 300 сортов флоксов представят на выставке в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" с 1 по 3 августа, сообщили в пресс-службе сада.

Выставка состоится от клуба "Цветоводы Москвы". В день открытия, 1 августа, в 13:00 пройдет выбор лучших флоксов, а в 14:40 для посетителей проведут экскурсию. На следующий день, 2 августа, в 14:00 запланирован конкурс "Флоксы в музыке".

Экспозиция будет работать 1 августа с 12:00 до 20:45, 2 и 3 августа – с 10:00 до 20:45. Вход на мероприятие осуществляется по входному билету в сад.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет ряд мероприятий к 70-летию олимпийского комплекса "Лужники". В частности, с 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства пройдет масштабная выставка, объединяющая работы современных художников и исторические артефакты из архивов "Лужников".

Читайте также


городвыставки

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика