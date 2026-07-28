Выставка флоксов откроется в "Аптекарском огороде" 1 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 300 сортов флоксов представят на выставке в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" с 1 по 3 августа, сообщили в пресс-службе сада.

Выставка состоится от клуба "Цветоводы Москвы". В день открытия, 1 августа, в 13:00 пройдет выбор лучших флоксов, а в 14:40 для посетителей проведут экскурсию. На следующий день, 2 августа, в 14:00 запланирован конкурс "Флоксы в музыке".

Экспозиция будет работать 1 августа с 12:00 до 20:45, 2 и 3 августа – с 10:00 до 20:45. Вход на мероприятие осуществляется по входному билету в сад.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет ряд мероприятий к 70-летию олимпийского комплекса "Лужники". В частности, с 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства пройдет масштабная выставка, объединяющая работы современных художников и исторические артефакты из архивов "Лужников".