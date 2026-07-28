Минпромторг РФ включил Jetour, Tenet, Omoda и Jeland в перечень машин для такси

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Перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси, будет расширен: в него включили шесть новых моделей, производство которых налажено в России. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Речь идет о моделях Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Как уточнили в министерстве, их выпуск локализован в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Соответствующее распоряжение правительства уже подписано и размещено на официальном портале правовой информации. Обновленный перечень с учетом новых моделей будет опубликован на сайте Минпромторга, добавили в ведомстве.

Ранее председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков в беседе с Москвой 24 оценил идею введения женского тарифа в такси. Ранее ее озвучила пользовательница соцсетей из Москвы, которая отметила, что в машине с женщиной-водителем чувствует себя спокойнее, как и многие другие девушки

По мнению эксперта, для реализации такой идеи потребуется ликвидировать монополию на рынке. Эксперт напомнил, что женское такси в Москве уже существовало, однако таксисты обанкротились и не смогли конкурировать с крупными агрегаторами.

