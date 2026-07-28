На сайте The Beatles запустили неизвестный обратный отсчет

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На официальном сайте легендарной британской рок-группы The Beatles появился обратный отсчет. Его можно увидеть на главной странице портала.

"Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет... Скоро будут захватывающие новости", – говорится в подписи к таймеру.

По состоянию на 20:21 по московскому времени таймер показывает около 17 часов 40 минут до завершения.

Ранее сообщалось, что впервые станут доступны 10 песен британского рок-музыканта Дэвида Боуи, которые раньше никогда не публиковались. Речь идет о произведениях, которые были записаны в самом начале карьеры артиста, когда он выступал под своим настоящим именем – Дэйви Джонс. Записи были сделаны в 1965 году, а уже в 1966-м он сменил имя.

