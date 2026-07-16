В Британии опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи

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Десять никогда не публиковавшихся композиций британского рок-музыканта Дэвида Боуи впервые станут доступны публике. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Речь идет о песнях, записанных в самом начале карьеры артиста, когда он выступал под своим настоящим именем – Дэйви Джонс. Продюсером записей выступил американец Шел Талми, известный по работе над хитами You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who.

В записи песен приняли участие гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones. Первый трек из этой подборки – композиция I Want Your Love – был опубликован 15 июля. Полностью коллекция из десяти песен станет доступна 18 сентября.

Записи были сделаны в 1965 году, а уже в 1966-м Дэйви Джонс сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с солистом американской группы The Monkees Дэви Джонсом.

Дэвид Боуи (настоящее имя – Дэвид Роберт Джонс) – обладатель множества музыкальных наград, включая премию "Грэмми". Последний альбом музыканта Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день его рождения. Через два дня после этого Боуи скончался после полуторагодовой борьбы с раком.

Ранее Мадонна представила новый студийный альбом под названием Confessions II. Релиз стал продолжением ее сборника 2005 года Confessions on a Dance Floor. В альбом вошло 16 треков, включая ранее выпущенные синглы I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love. Последняя композиция была записана совместно с певицей Сабриной Карпентер.