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02 июня, 12:53

Политика

Лидеры Филиппин и Японии спели Imagine Джона Леннона на ужине в Токио

Фото: Pool Photo via AP/Rolex Dela Pena

Во время государственного ужина в Токио президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший и премьер-министр Японии Санаэ Такаити спели песню Джона Леннона Imagine, сообщает aif.ru со ссылкой на Associated Press (AP).

Музыканты исполнили также песню Hey Jude группы The Beatles. Политики подпевали выступающим.

Ужин состоялся после переговоров лидеров двух стран, которые прошли в рамках визита Маркоса-младшего в Японию. Стороны поучаствовали в церемонии подписания документов, а также выступили с совместным заявлением.

Ранее Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сыграли на барабанах популярную песню южнокорейской группы BTS – Dynamite. При этом южнокорейский лидер признался, что с детства мечтал научиться играть на барабанах. Премьер Японии по итогам встречи подарила ему барабанные палочки.

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