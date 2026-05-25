МИД КНР опроверг сообщения о том, что Си Цзиньпин на встрече с Трампом критиковал Такаити

Сообщения в СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом якобы критиковал премьера Японии Санаэ Такаити, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она также подчеркнула, что по китайско-японским отношениям позиция Пекина "ясна".

Утверждалось, что поводом для критики Такаити со стороны лидера Китая стала ремилитаризация Японии.

В частности, СМИ писали, что глава Китая, беседуя с Трампом, резко повысил тон во время этой темы. Американские чиновники удивились этому, поскольку данный вопрос не поднимался на предшествовавших саммиту встречах. Собеседники журналистов отметили, что этот момент стал самым напряженным за два дня переговоров.

