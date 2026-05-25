Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:03

Политика

МИД КНР опроверг сообщения о том, что Си Цзиньпин на встрече с Трампом критиковал Такаити

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Сообщения в СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом якобы критиковал премьера Японии Санаэ Такаити, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она также подчеркнула, что по китайско-японским отношениям позиция Пекина "ясна".

Утверждалось, что поводом для критики Такаити со стороны лидера Китая стала ремилитаризация Японии.

В частности, СМИ писали, что глава Китая, беседуя с Трампом, резко повысил тон во время этой темы. Американские чиновники удивились этому, поскольку данный вопрос не поднимался на предшествовавших саммиту встречах. Собеседники журналистов отметили, что этот момент стал самым напряженным за два дня переговоров.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика