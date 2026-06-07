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07 июня, 11:58

Общество

Суд обязал маркетплейс вернуть деньги женщине, дочь которой случайно заказала 102 товара

Фото: 123RF.com/nataliasharygina

Суд в Москве обязал маркетплейс вернуть 139 рублей женщине, полуторагодовалая дочь которой случайно заказала в приложении 102 товара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что товары находились в корзине, когда ребенок случайно нажал на кнопку "заказать". Женщина не смогла отменить заказ, так как товары были сразу переданы на сборку и отправку. После окончания срока хранения деньги были списаны автоматически, а в личном кабинете установился отрицательный баланс.

В итоге суд признал отказ в отмене заказа незаконным. Маркетплейс обязали выплатить потраченные средства, штраф, компенсацию морального вреда и нотариальные расходы. Решение еще не вступило в силу, торговая площадка может его обжаловать.

Ранее суд в Псковской области обязал продавца вернуть женщине деньги за смартфон, который на маркетплейсе случайно заказал ее трехлетний сын. Тогда ей отказали в отмене заказа, так как с момента оформления прошло больше часа. Сотрудник пункта выдачи не смог оформить отказ.

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