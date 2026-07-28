Минобрнауки: зачисление по программам аспирантуры завершится не позднее 30 ноября

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Зачисление на программы аспирантуры в текущем году должно завершиться к концу осени. Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

"По программам аспирантуры зачисление завершается не позднее 30 ноября", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, окончание приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, а также магистратуры запланировано на 29 августа и 20 сентября соответственно. При этом для платных мест вузы устанавливают свои сроки, но он не может быть позднее 20 сентября.

На сегодняшний день порядка 94% абитуриентов (почти 1,3 миллиона человек) подали заявления в высшие учебные заведения через портал "Госуслуги". Показатель превысил прошлогодний на 17%. Всего было подано 4,3 миллиона заявлений. При этом 552 тысячи редактировались после офлайн-подачи.