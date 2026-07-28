Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 10:22

Культура

Около половины россиян предпочитают читать в метро

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Около половины россиян (40%) предпочитают читать в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование литературного портала.

"Чтение становится неотъемлемой частью повседневной жизни. <...> Шум и суета больше не помеха: 40% опрошенных с удовольствием читают в общественном транспорте, а 27% успевают выкраивать время для книги прямо во время учебы или работы", – отметили в пресс-службе.

Ежедневно к книгам обращаются 87% участников опроса, еще 10% – несколько раз в неделю. При этом 33% респондентов читают более 10 книг в месяц, а 5% – свыше 500 книг в год. Большинство (83%) принципиально дочитывают каждое произведение до конца.

Самым популярным временем для чтения остается вечер: каждый второй респондент (50%) предпочитает читать перед сном. Днем читают 35%, глубокой ночью – 26%, утром – 21%.

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что способны читать везде, где появляется возможность. Среди конкретных локаций: в очередях или во время ожидания (22%), в местах общественного питания (12%), на прогулке (10%), в ванной (8%), на ходу (7%), в автомобильных заторах (5%), во время медицинских процедур (3%) и на прогулке с собакой (2%).

Кроме того, 36% респондентов признались, что покупают новые книги, даже если у них уже есть "непрочитанный" запас.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря.

Вместе с тем российский лидер поручил подготовить проект указа о создании организации "Российское Пушкинское общество". Кроме того, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс "Читаем всей семьей" и конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова "Знание. Авторы".

"Новости дня": уникальные издания открыли для читателей в библиотеке Тургенева

Читайте также


культураобщество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика