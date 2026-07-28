Около половины россиян предпочитают читать в метро

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Около половины россиян (40%) предпочитают читать в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование литературного портала.

"Чтение становится неотъемлемой частью повседневной жизни. <...> Шум и суета больше не помеха: 40% опрошенных с удовольствием читают в общественном транспорте, а 27% успевают выкраивать время для книги прямо во время учебы или работы", – отметили в пресс-службе.

Ежедневно к книгам обращаются 87% участников опроса, еще 10% – несколько раз в неделю. При этом 33% респондентов читают более 10 книг в месяц, а 5% – свыше 500 книг в год. Большинство (83%) принципиально дочитывают каждое произведение до конца.

Самым популярным временем для чтения остается вечер: каждый второй респондент (50%) предпочитает читать перед сном. Днем читают 35%, глубокой ночью – 26%, утром – 21%.

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что способны читать везде, где появляется возможность. Среди конкретных локаций: в очередях или во время ожидания (22%), в местах общественного питания (12%), на прогулке (10%), в ванной (8%), на ходу (7%), в автомобильных заторах (5%), во время медицинских процедур (3%) и на прогулке с собакой (2%).

Кроме того, 36% респондентов признались, что покупают новые книги, даже если у них уже есть "непрочитанный" запас.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря.

Вместе с тем российский лидер поручил подготовить проект указа о создании организации "Российское Пушкинское общество". Кроме того, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс "Читаем всей семьей" и конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова "Знание. Авторы".

