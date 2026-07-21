Минпросвещения РФ выпустило списки литературы для школьных библиотек

Фото: depositphotos/Ivankmit

Минпросвещения РФ опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что был подготовлен перечень произведений, которые внесены в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, литературы, рекомендованной для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности от современных писателей.

Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что подготовка перечня поспособствует созданию единого образовательного пространства. По его словам, внесенные туда произведения помогут познакомить детей с наследием русской литературы, воспитать в них эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Более того, данные списки будут служить ориентиром для педагогов и родителей, отметил министр.

Ведомство также указало, что перечни уже направлены во все российские субъекты.

"Они созданы в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России создадут словник всех слов из учебников русского языка и литературы для 10–11-х классов. Он планируется обширным, поскольку в заданиях ЕГЭ не должно быть слов, не встречающихся в учебниках. Кроме того, он будет обновляться по мере внедрения новых материалов.

