ВС РФ нанесли удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инфраструктурные объекты в порту Одессы были поражены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА. По данным оборонного ведомства, объекты использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, российские военные поразили на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", которые доставляли в порт Одессы грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аналогично в порту Черноморска поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

В Одессе и в населенном пункте Молодежное ударными беспилотными летательными аппаратами нанесены удары по трем складам с беспилотниками, предназначенным для поставки ВСУ, добавили в Минобороны РФ.

Ранее российские силы ликвидировали две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы, у населенного пункта Ковалевка. Помимо пусковых установок, были поражены транспортно-заряжающая машина и батарея "Нептуна-2".

