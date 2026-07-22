ВС РФ ликвидировали две пусковые установки ракетного комплекса "Нептун-2"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2", сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы, у населенного пункта Ковалевка. Помимо пусковых установок, были поражены транспортно-заряжающая машина и батарея "Нептуна-2".

В самой Одессе ВС РФ поразили логистический центр "Новой почты", используемый для хранения грузов военного назначения.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. До этого ВС РФ атаковали инфраструктурные объекты в портах Одессы и Черноморска, которые использовались для доставки грузов для ВСУ. Также российская армия поразила цеха по производству и сборке БПЛА.

