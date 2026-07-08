Депутат Прусакова: гибель пчел в РФ связана с несоблюдением нормативов обработки полей

Пчелы массово гибнут в российских регионах, сообщили СМИ. С чем связана такая тенденция и как она повлияет на урожай и экологию, разбиралась Москва 24.

Тревожная тенденция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сосницкий Олег

Россияне пожаловались на массовую гибель пчел в разных регионах страны. Одним из субъектов РФ, в котором сообщили о подобном ЧП, стала Нижегородская область. По данным издания NN.RU, тревожную тенденцию отметили местные пасечники из села Богдановка Шатковского района. Позднее аналогичная информация стала поступать от владельцев соседних пасек.

По словам жителей, причиной могла стать массовая химическая обработка полей. При этом специалисты управления сельского хозяйства Шатковского района уточнили, что информация о применении пестицидов отсутствует. Образцы пчел отправлены на экспертизу, сообщили РИА Новости.

Вместе с тем аналогичное ЧП произошло и в Большемуртинском районе Красноярского края. После обработки рапсовых полей химикатами здесь погибло 30 миллионов пчел. По заявлению пасечников, аграрии не предупредили их о процедуре заранее, как того требует закон. По данному инциденту прокуратура организовала проверку, изъяв насекомых на лабораторное исследование. Через некоторое время в службе по ветеринарному надзору края уточнили, что у погибших особей заболеваний не выявлено, пояснил ТАСС.

Позднее, ссылаясь на данные межрегионального управления Россельхознадзора, журналисты сообщили о проверке по факту массовой гибели пчел уже в Челябинской области. Там, по данным СМИ, умерло более 5 миллионов особей.

Как уточнила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова, жители Алтайского края тоже все чаще обращаются с тревожными сигналами о гибели этих насекомых в регионе.

По ее словам, недавно в одном из районов владелец крупной пасеки сообщил, что его пчелиная семья погибла практически полностью.





Мария Прусакова член комитета Госдумы по аграрным вопросам Причина – несоблюдение технических нормативов применения химикатов. На сегодняшний день существуют установленные требования и действующие правила, однако они не выполняются. В частности, не соблюдаются нормы извещения о предстоящих обработках – ни по срокам, ни по территориям, ни по применяемым препаратам.

По мнению парламентария, возникает конфликт интересов между производителями сельхозпродукции и пчеловодами.

"Важно учитывать сложные условия работы аграриев, но при этом ни в коем случае не пренебрегать элементарными нормами, обеспечивающими жизнедеятельность пчел. Без решения этой проблемы говорить об экологической безопасности в стране невозможно. Безусловно, каждый конкретный случай требует индивидуального рассмотрения, однако данный фактор играет серьезную роль", – предупредила Прусакова.



Кроме того, используемые вещества неизбежно попадают в продукты питания и затем в организм человека, что представляет серьезную угрозу здоровью, заключила депутат.

Участники биологической цепочки

В разговоре с Москвой 24 старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН, пчеловод-биолог Дмитрий Богуславский подтвердил, что ситуация действительно весьма серьезная.

По его словам, дело в том, что активные компоненты, входящие в состав химикатов, воздействуют на нервную систему насекомых и при контакте с ними особи погибают. При этом препараты уничтожают не только пчел, но и других насекомых без разбора. Это нарушает экологический баланс.





Дмитрий Богуславский старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН, пчеловод-биолог Существуют препараты с разной эффективностью и механизмом воздействия. Некоторые уничтожают насекомых при контакте – например, неоникотиноиды, которые относятся к наиболее сильным средствам. Судя по поступающим новостям, в данном случае применялись препараты, предположительно, из этой группы, вызывающие гибель пчел в течение одного-двух дней.

Кроме того, существуют химикаты с накопительным действием. К ним относятся гербициды, которые не вызывают мгновенной гибели, но постепенно накапливаются в пчелиных гнездах, разрушая кишечную микрофлору насекомых. В результате семья способна погибнуть через месяц или два – срок зависит от концентрации вещества и типа препарата, предупредил специалист. Помимо этого, некоторые химикаты вызывают гибель пчел-фуражиров, практически не влияя на особей, выполняющих работы по выращиванию расплода. Это происходит через одну-две недели.



"Также в целом есть проблема, что пчелы-фуражиры активно собирают пыльцу и нектар с обработанных полей, а значит, приносят токсичные частицы в улей, которые попадают в корм личинкам или к пчелам-кормилицам. То есть химикат бьет по всей семье, но внешне это может проявляться как массовая гибель "рабочих", пока семья еще пытается компенсировать потерю "управленцев", – уточнил эксперт.

Богуславский подчеркнул, что пчелы играют одну из ключевых ролей в существовании многих природных явлений. Например, они являются основными опылителями более 90% растений. Уничтожение насекомых приведет к гибели окружающей экосистемы. В долгосрочной перспективе начнет сокращаться численность птиц, животных и млекопитающих, предостерег специалист.





Дмитрий Богуславский старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН, пчеловод-биолог Вместе с тем в стране уже фиксируются потери из-за сокращения количества пчелосемей. Это приводит к недополучению урожая фруктов, овощей, технических и кормовых культур. В краткосрочной перспективе недоопыление снижает объемы продукции. Как показывают эксперименты, опыление не только увеличивает количество урожая, но и влияет на качество плодов: они становятся крупнее, вкуснее, слаще и дольше хранятся. Без этого процесса многие культуры не дают завязи вовсе. То же касается кормовых и технических культур.

При массовой гибели пчел пчеловоду необходимо собрать мертвых особей (подмор), вырезать части сотов с нектаром и отправить образцы в лабораторию для анализа и выявления вещества и его концентрации. Также рекомендуется срезать обработанные растения с поля и также направить их на исследование.



"Вместе с тем спасение пчел зависит от типа химиката. Если гибель неполная, стоит вывести оставшихся насекомых на незагрязненную местность, чтобы они могли оправиться от токсикоза. Разделение на здоровых и больных поштучно не практикуется из-за большого количества особей", – уточнил он.

Богуславский считает, что опытные пчеловоды могут заметить неблагополучие в улье даже без его вскрытия. О проблемах сигнализирует хаотичный, суетливый лет, толкотня у летка или необычно резкое возвращение насекомых в ясный день.

В таком случае пчел обеспечивают водой и сахарным сиропом, а из гнезда удаляют свежий, еще не запечатанный нектар – он может содержать химикаты. Если часть выживает и получает помощь, то может окрепнуть к октябрю и перезимовать, заключил эксперт.