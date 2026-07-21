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21 июля, 20:27

Происшествия

Пожар на территории склада Wildberries в Электростали полностью ликвидирован

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Пожар, который возник на территории складского комплекса Wildberries в подмосковной Электростали, полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время специалисты приступили к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуру логистического объекта.

Логистические центры маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке ВСУ в ночь на 18 июля.

В результате на первом объекте погибли 7 сотрудников, еще 25 пострадали. В Подмосковье погиб 1 человек, число раненых составило 57.

После ЧП Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. После случившегося в ООН заявили, что удары украинских военных по складским комплексам Wildberries могут квалифицироваться как военное преступление.

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