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23 июля, 16:21

Общество

Фестиваль "Моспитомец" пройдет на ВДНХ 26 июля

Фото: vdnh.ru

Фестиваль "Моспитомец" состоится 26 июля на площадке возле Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Центральным событием фестиваля станет выставка-пристройство, где представят более 40 собак и кошек из столичных приютов. Волонтеры расскажут о присутствующих питомцах и познакомят гостей с ними поближе. Все животные, которые найдут новый дом, получат подарки от производителей кормов и сети зоомагазинов.

Для гостей подготовили насыщенную творческую программу. Мастер-классы стартуют в 11:00. Например, сотрудники музея до 12:30 покажут, как сплести фенечки и смастерить адресники для животных. С 12:30 до 14:00 специалист ГБУ "Доринвест" Софья Шишкина научит складывать из бумаги собак и кошек в технике оригами.

С 13:00 до 17:00 будет открыта творческая мастерская сети зоомагазинов "Четыре лапы". Там гости смогут украсить значки стразами и сделать аксессуары из паракорда. В 14:00 на втором этаже музея можно будет посетить интерактивный теневой спектакль "Кошкин дом" по произведению Самуила Маршака. Вместе с сотрудником Кириллом Прокудиным участники сами смастерят героев и поставят спектакль.

С 16:00 до 17:00 пройдет еще один мастер-класс от работников музея – по созданию гирлянд с мордочками кошек и собак. Последним событием станет сбор пазлов с животными с 17:00 до 18:00. Помимо этого, с 11:00 до 16:00 все юные посетители смогут получить фигурки собак из воздушных шаров.

Для гостей, которые пока не готовы забрать себе питомца, подготовили "Будку желаний", куда можно принести подарки для четвероногих друзей из приютов.

Ранее сообщалось, что летним амбассадором сервиса "Моспитомец" стала кошка по кличке Андромеда. Голосование проходило в сервисе "Активный гражданин". Всего горожанам представили 13 кандидатов. Свое мнение выразили свыше 149 тысяч человек.

ВДНХ приглашает на фестиваль "Моспитомец" 26 июля

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